Çiftçiyi, muhtarlar sahiplendi

Yerköy Muhtarlar Derneği yönetici ve üyeleri, Ankara’ya giderek Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer ile görüşüp, pancar üreticilerinin sorunlarını anlattı. Bekir Bozdağ, muhtarları Çorum Şeker Fabrikası yöneticileri ile telefonda görüştürüp, randevu aldı. Yerköy Mahalle Muhtarları Derneği yöneticisi Ömer Ersoy, Tahsin Kılınçlı, Hasan Koyuncu, Mithat Yılmaz, Osman Eren, Çorum’a giderek, Şeker Fabrikası Genel Müdürü Kemal Ateş ile görüştü. Muhtarlar, sorunları anlattıktan sonra, Çorum Şeker Fabrikasını gezerek, bilgi aldı.