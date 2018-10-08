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Çiftçiyi, muhtarlar sahiplendi

YERKÖY ilçesindeki şeker pancarı üreticilerinin sorunlarını her platforma dile getiren Muhtarlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yaptıkları ziyaretin ardından sorunun çözümlenmesi için Çorum Şeker Fabrikası Genel Müdürü ile görüştü.

Çiftçiyi, muhtarlar sahiplendi

YERKÖY ilçesindeki şeker pancarı üreticilerinin sorunlarını her platforma dile getiren Muhtarlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yaptıkları ziyaretin ardından sorunun çözümlenmesi için Çorum Şeker Fabrikası Genel Müdürü ile görüştü.

08 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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Çiftçiyi, muhtarlar sahiplendi

Yerköy Muhtarlar Derneği yönetici ve üyeleri, Ankara’ya giderek Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer ile görüşüp, pancar üreticilerinin sorunlarını anlattı. Bekir Bozdağ, muhtarları Çorum Şeker Fabrikası yöneticileri ile telefonda görüştürüp, randevu aldı. Yerköy Mahalle Muhtarları Derneği yöneticisi Ömer Ersoy, Tahsin Kılınçlı, Hasan Koyuncu, Mithat Yılmaz, Osman Eren, Çorum’a giderek, Şeker Fabrikası Genel Müdürü Kemal Ateş ile görüştü. Muhtarlar, sorunları anlattıktan sonra, Çorum Şeker Fabrikasını gezerek, bilgi aldı.

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