ÇİFTÇİYİ DESTEKLEYİN!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, seçim bölgesi Yozgat’ta yaşanılan kuraklık nedeniyle çiftçilerin ciddi sıkıntı yaşadığını, daha önce hükümete çiftçilerin desteklenmesi konusunda çağrılarda bulunduğuna vurgu yapıp, ‘’Çiftçilerimize dekara en az 200 lira destek verilmeli ve gübre tohum temin edilmelidir’’ dedi.

CHP Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde esnaf, muhtar, Ziraat Odası ile siyasi parti temsilcilerini ziyaret etti. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde kendisine iletilen sorunları değerlendiren Keven, yaşanan kuraklık afetiyle birlikte tarımsal kredi borçlarının çiftçiyi tamamen çaresiz bıraktığını ileri sürdü. Keven, ‘’Çiftçilerimizin yaşamış olduğu kuraklık afeti için verilmesi gereken destekleri geçtiğimiz hafta Meclis'te de gündeme getirdim. Kuraklık oranına göre çiftçilerimize dekara 200 lira destek verilmeli ve gübre tohum temin edilmelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 lira destek konusunda resmi gazetede yayımlanan bir şey yok. Detaylar belli değil ama kuraklık oranına göre azalacak şekilde bir destek verileceği açıklandı. Ziraat Odaları ile birlikte bu desteğin 200 lira olması gerektiğini ısrarla vurguluyoruz’’ diye konuştu. Çiftçilerin verilecek desteğin acil sonuçlanmasını talep ettiklerini hatırlatan Keven, ‘’Destek vereceğiz diye duyurular yapıp ardından getirilen şartlarla destek alamaz hâle gelinmesinden yana tedirgin olan çiftçi, gözünün nuru ekinini hasat edemeden köylerde tarlasını hayvanların yaylımına açtı. Sulama suyu olan köylerde DSİ barajdan Delice'ye su bırakmadığı için tarlalarını sulayamıyorlar. Bölgenin Çukurovası olan Yerköy’de sulu tarım bitme noktasına geldi. Çiftçi kuraklık afeti ile baş başa bırakılmamalı. Mutlaka ciddi bir destek sunulmalıdır’’ ifadelerini kullandı. Milletvekili Keven, yüz binlerce çiftçinin birikmiş borcunu nasıl ödeyeceğini düşündüğünün altını çizerek, açıklamasını şöyle tamamladı: ‘’Yozgat’ta tarlada traktörü haczedilen çiftçilerimiz var. Çiftçilerimize sıfır faizli bir kredi desteği sunulmalı ve sicil affı getirilmeli. Borç ertelemesi özel bankalara olan borçlarını da kapsayacak şekilde genişletilmeli. Beşli çetelere değil üretimin teminatı çiftçiye destek olunmalı. Betona değil üretime destek olunmalı. Aksi takdirde çiftçilerimizin önümüzde ki yıl üretim yapacak dermanı yok!’’ Milletvekili Keven, köylerin çeşitli taleplerinin bulunduğunu, köylerin eksikliklerinin olduğunu, iletilen bu talepleri İl Özel İdaresi’ne ve ilgili makamlara ileteceğini de sözlerine ekledi.