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Çiftçiye yasak yok!

Covit19 salgını vakalarının artmasının ardından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasından üretici çiftçilerin muaf olduğu açıklandı.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:49
Çiftçiye yasak yok!

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, Covit19 salgını vaka sayısının artması, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan risk haritasında çok riskli bölgeler arasına girmesi nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma yasağından çiftçilerin muaf olacağı bildirildi. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların İçişleri Bakanlığı Genelgesinde sokağa çıkma yasağı istisnalar / muaf olan kurum ve kişiler arasında yer alarak, sokağa çıkma yasağından muaf tutuldukları açıklandı. Çiftçilerin, kontroller esnasında Çiftçi Belgesini (ÇKS) ibraz etmesi gerektiği hatırlatıldı. Ziraat Odası’na kayıtlı çiftçilerin çiftçi olduklarını belgeleyebilmeleri için odaya başvurmaları istendi. Çiftçi belgesi olan vatandaşların hafta sonları bağına, bahçesine, tarlasına gidip, çiftçilik faaliyetlerini sürdürebileceklerinin altı çizildi. Kolluk kuvvetlerine yardımcı olunması istenirken, üretimin her koşulda devam edeceğine vurgu yapıldı. 

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Çiftçiye Yasak Yok!
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