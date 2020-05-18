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Çiftçiye tedarik desteği

Ziraat Bankası ve Migros çiftçiler için yeni bir protokole imza attı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 00:24
Çiftçiye tedarik desteği

ZİRAAT Bankası ve Migros tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı amacıyla bir protokol imzaladı. Çiftçi-market-banka işbirliği kapsamında gerçekleştirilen bu proje kapsamında çiftçiler, Migros’ta satılacak ürünlerinin bedelini vade beklemeden Ziraat Bankası’ndan peşin olarak alabilecek. Proje ile ürünlerini Migros’a satan üreticilere, ürünleri daha raflarda tüketicilere sunulurken alacaklarının ödenmesi Ziraat Bankası tarafından yapılacak. Böylece, bir yandan üreticilerin alacaklarını daha kısa sürede tahsil etmesi sağlanırken, bir yandan da üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirindeki aracılar azaltılarak gıda fiyatlarının dengelenmesine katkı sağlanmış olacak.

Anahtar Kelimeler:
Çiftçiye Tedarik Desteği
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