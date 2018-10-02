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Çiftçiye motorin avansı

KAYSERİ Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan pancar çiftçisinin ihtiyacına motorin avansı ile destekleri devam ediyor.

Çiftçiye motorin avansı

KAYSERİ Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan pancar çiftçisinin ihtiyacına motorin avansı ile destekleri devam ediyor.

02 Ekim 2018 Salı 07:00
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Çiftçiye motorin avansı

2018-2019 Şeker Pancarı kampanyasının başladığı Nisan-Mayıs aylarında ekim için, Temmuz ayında çapa ve sulama için, Ekim ayında ise pancar sökümü için Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir illerindeki 12 bölge ve 230 köyde Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından motorin tevzi edilmekte olduğu belirtildi. Kampanya dönemin içerisinde Nisan-Mayıs ve Temmuz dönemlerinde çiftçiye dağıtılan toplam yaklaşık 4.5 Milyon litre motorine ilave olarak Ekim ayında Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarının toplam kotası olan 2 Milyon 235 bin ton şeker pancarı için sözleşme yapılan 9.417 çiftçiye ton başına 1.5 litre motorin olmak üzere yaklaşık 3 Milyon 500 bin litre daha motorinin dağıtımına başlandı. 2018-2019 kampanya döneminde ton başına bir buçuk litre mazot desteğinin kampanya süresince toplam üç aşamada olmak üzere yaklaşık 8 Milyon litre motorin dağıtılmış olacak. Kayseri Şeker’in motorin avans desteği, sözleşmeli pancar ekimi yapan pancar çiftçileri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

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