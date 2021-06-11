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ÇİFTÇİYE KENEVİR EĞİTİMİ

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından hazırlanıp, KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından mali destek verilmesi uygun bulunan proje kapsamında kenevir bitkisi ekimi yapmak isteyen çiftçilere teorik ve uygulamalı eğitim verilecek.

11 Haziran 2021 Cuma 00:09
ÇİFTÇİYE KENEVİR EĞİTİMİ

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından, kenevir yetiştiriciliğini yeniden canlanmasına, üretimde kalitenin, verimin artırmasına yönelik hazırlanan proje, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edildi. Mali destek verilmesine yönelik protokol imzalandı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin'in tarafından imzalanan protokol ile Yozgat İl genelinde kenevir yetiştiriciliği konusunda teorik ve uygulamalı eğitim çalışmaları yürütülerek, kenevir üretimi yapan üreticiler ile teknik personelin uygulamaya ilişkin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılmasının amaçlandığı belirtildi. Çiftçilere verilecek eğitimlerin yanında proje kapsamında, Yozgat, Boğazlıyan ve Yerköy ilçelerinde ekolojik koşullarında seçilecek üreticilerin tarlalarında, kenevir çeşit ve popülasyonlarının yer alacağı 1’er adet adaptasyon denemesi kurulacak. Kenevir lif soyma makinesi ve kurutma ünitesi alınarak, bu makineler Yozgat ili ve ilçelerinde kenevir yetiştiriciliği yapan tüm üreticilerin ortak kullanımına sunulacak. Toplam bütçesi 529 bin 500 lira olan projenin 480 bin lirası KOP İdaresi tarafından finanse edilecek. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Üniversitenin ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’  kapsamında Endüstriyel Kenevirin bütün biyokütlesinin ekonomiye kazandırılması süreçlerini yürüten bir ihtisas üniversitesi olduğunu hatırlattı. Karadağ, endüstriyel kenevir ile ilgili geleceğin akademisyenleri yetiştirilirken, bilimsel çalışmaların da beraberinde yürütüleceğini diğer taraftan da endüstriyel kenevirin ekonomiye kazandırılması noktasında bir kararlılık ortaya koyduklarını söyledi. Karadağ, ‘’İmzaladığımız bu proje, verilen destek ve elde etmiş olduğumuz ürünlerle sektör bizi görecek. Bu alanda faaliyet gösteren sektörler gelecek ve bölgeye yatırım yapacaklar. Dolayısıyla endüstriyel kenevirin bütün biokütlesinin ekonomiye kazandırılmasında Yozgat inşallah bir üs olacak. Bakanlığımıza ve KOP Başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum’’ dedi.  KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin mali destek programı çerçevesinde Yozgat Bozok Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu kenevir üretimi ile alakalı projesinin desteklemesi ile iyi bir başlangıç yapıldığını belirtti. Şahin, Yozgat'ın tarım şehri olduğuna vurgu yaparak, ‘’Bir süredir Cumhurbaşkanımız Kenevir konusuna eğilmiş ve bu konuyu gündemimize taşımıştı. Kenevirin üretimi ile alakalı da YÖK tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi İhtisas Üniversitesi ilan edilmişti. Biz de şehirlerimizin yerel dinamikleri ve potansiyellerinin ön plana çıkartılması anlamında özellikle üniversitelerimizin de öncülüğünde tarımla alakalı bu alandaki projeleri çok önemsiyoruz’’ diye konuştu. Kenevirin Türkiye’nin çok stratejik bir tarım bitkisi olduğunu dile getiren Şahin, kenevirin tekrar üretilmesine, yaygınlaştırılmasına katkı verecek olan bu projenin, bölgeye için bir başlangıç oluşturacağını kaydetti. Şahin, ‘’Tarım alanında kenevirin yeniden ekilebilmesi, hasat edilebilmesi ve endüstriyel alanda bir ürüne dönüştürülebilmesi anlamında üniversitemizin öncülük etmesi bu projeyi daha da başarılı kılacaktır’’ ifadelerini kullandı.
 

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ÇİFTÇİYE KENEVİR EĞİTİMİ
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