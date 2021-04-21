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Çiftçiye icra takibi

YOZGAT bölgesinden, şekerin hammaddesi olan pancarı alan Çorum Şeker Fabrikası, özelleştirme sonrasında alımlarda yaşanan sorunun faturasını çiftçiye kesti.

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:01
Çiftçiye icra takibi

Alımları yapılmayan pancar nedeniyle çiftçinin taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle, icra takibi başlattı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, ‘’Çorum Şeker Fabrikası, Yerköy’de bulunan pancar üreticilerimize faiziyle birlikte kota cezalarını icradan göndermeye başladı. 2018 yılında tüm çabalarımıza rağmen özelleştirilen Çorum Şeker Fabrikası çiftçiyi bu şekilde ezip pancar ekemez hâle getirirken özelleştirmeyi alkışlayan siyasi iktidar temsilcilerinden ses çıkmıyor!’’ ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Çiftçiye Icra Takibi
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