Çiftçiye icra takibi

Alımları yapılmayan pancar nedeniyle çiftçinin taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle, icra takibi başlattı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, ‘’Çorum Şeker Fabrikası, Yerköy’de bulunan pancar üreticilerimize faiziyle birlikte kota cezalarını icradan göndermeye başladı. 2018 yılında tüm çabalarımıza rağmen özelleştirilen Çorum Şeker Fabrikası çiftçiyi bu şekilde ezip pancar ekemez hâle getirirken özelleştirmeyi alkışlayan siyasi iktidar temsilcilerinden ses çıkmıyor!’’ ifadelerini kullandı.