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Çiftçiye emanet!

Yozgat İmam Hatip Liseleri Mezunları Vakfı’nın yeni başkanı Yozgat Valiliği Özel Kalem Müdürü Hüseyin Çiftçi oldu. 

Çiftçiye emanet!

Yozgat İmam Hatip Liseleri Mezunları Vakfı’nın yeni başkanı Yozgat Valiliği Özel Kalem Müdürü Hüseyin Çiftçi oldu. 

24 Ağustos 2017 Perşembe 07:00
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Çiftçiye emanet!

Yozgat İmam Hatip Liseleri Mezunları Vakfı’nın, vakıf senedinin 10 ve 11’inci maddeleri gereğince 15’inci Genel Kurul Toplantısı geçtiğimiz hafta yapıldı. Yozgat İmam Hatip Lisesi Mezunları Vakfı’nın olağan genel kurul toplantısında uzun zamandır başkanlık görevini yürüten Ahmet Muti Güneşer’in listesi kaybetti. 
Yapılan seçimin ardından Hüseyin Çiftçi, Ahmet Muti Güneşer’den vakıf başkanlığı görevini devraldı. Hafta içi yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından İmam Hatip Liseleri Mezunları Vakfı’nın başkanı Hüseyin Çiftçi olarak belirlendi.
İleri Gazetesi olarak İHL Mezunları Vakfı Başkanı Hüseyin Çiftçi’ye yeni görevinde başarılar diliyoruz. 

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