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Çiftçiye düşük faizli kredi

TARIM, Orman Bakanlığı, Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tarımsal üretime ilişkin düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırma esaslarını belirledi. Düşük faizli kredi tarımsal üretimde 28 alt başlıkta, kullandırılacağı kaydedildi.

26 Mart 2020 Perşembe 03:21
Çiftçiye düşük faizli kredi

Resmi Gazetede yayınlanan Tarım ve Orman Bakanlığı tebliğine göre tarımsal üretim, bunların işlenmesi, saklanması ve sözleşmeli üretim başlıkları altında toplam 28 yatırım türüne, 500 bin lira ile 50 milyon lira arasında düşük faizli yatırım ve işletme kredi kullandırılacak. Her iki kredi türünde de indirim oranları, yatırımın çeşidine göre yüzde 10 ile yüzde 100 arasında değişecek. Buna göre, geleneksel bitkisel üretim yapan işletmeleri, 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek. 50 bin liranın üzerindeki krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek. Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 2,5 milyon lira olarak belirlendi. Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler, 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecekler. 100 bin liranın üzerindeki krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek. Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 1,5 milyon lira olarak belirlendi.  Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanacakları düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinde şartlar belli oldu. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle ayrıca 2020 yılından itibaren başlamak üzere öncelikli indirimli kriterler de getirildi. Yozgat’ta öncelikli indirim kriterleri ‘Damızlık düve yetiştiriciliği’ ve ‘Küçükbaş hayvancılık’ sektörleri olarak ilan edildi. Öncelikli bölge yatırımı kriterinden, atıl işletme alımı ve yurt içinde doğmuş olma şartı ile hayvan alımında, kendi yemini üreten/mera kullanan, organik/iyi tarım uygulamalarıyla uğraşan çiftçiler ile genç çiftçi ve kadın çiftçilerde üretim konuları için belirlenen taban indirim oranlarına ilave olarak, değişik oranlarda indirim uygulanacağı açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
Çiftçiye Düşük Faizli Kredi
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