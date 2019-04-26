Çiftçiye dolandırıcı tuzağı

Ucuz hayvan yemi arayan çiftçilerin dolandırıcıların kurbanı olduğu hatırlatıldı. Sosyal medyadaki reklamlardan, duyurulardan verilen numaralar ile telefonla ulaştıkları dolandırıcılara, bazı çiftçilerin inanarak, olmayan hayvan yemine nakliye parası ödediği ileri sürüldü. Hürriyet gazetesinden Burak Coşan’ın haberine göre, sosyal medya dolandırıcıları son hedef olarak kendilerine çiftçileri seçti. Bazıları çeşitli satış sitelerinden olmayan süt ineklerini satışa çıkarırken, bazıları piyasa fiyatlarının çok altında hayvan yemi sattığını iddia ediyor. Özellikle Facebook gibi sosyal medya sitelerinde oluşturulan gruplara dahil olan dolandırıcılar, burada düşük fiyattan hayvan yemi temin ettiklerini söyleyerek, çiftçileri kandırmaya çalışıyor. Bu yöntemle dolandırılan sayıları da bir hayli fazla olduğu kaydedildi. Dolandırıcılar, sosyal medya gruplarından düşük fiyattan hayvan yemi temin ettiklerini söyleyerek çiftçileri kandırmaya çalıştığı, bu yöntemle dolandırılan sayıları da bir hayli fazla olduğu kaydedildi. Yozgat’ın da tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir merkez olduğu hatırlatılarak, çiftçilerin bu tip dolandırıcılarla karşılaşabilecekleri, kesinlikle alacakları hayvan veya hayvan yemini, tohumu, gübreyi görmeden, teslim almadan ödeme yapmamaları konusunda uyarıldı.

