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Çiftçiye Beç Tavuğu

KENELERLE bulaşan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ile mücadele çalışmaları kapsamında çiftçiye Beç tavuklarının dağıtımına devam edileceği kaydedildi.

Çiftçiye Beç Tavuğu

KENELERLE bulaşan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ile mücadele çalışmaları kapsamında çiftçiye Beç tavuklarının dağıtımına devam edileceği kaydedildi.

05 Şubat 2019 Salı 07:00
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Çiftçiye Beç Tavuğu

Yozgat’ta kurulu bulunan Keklik üretim istasyonunda yetiştirilen Beç tavuklarının daha önce çiftçilere dağıtıldığı hatırlatıldı. 2002 yılından itibaren on binlerce insanın hastalığa yakalanıp, tedavi gördüğü, 322 kişinin hayatını kaybettiği KKKA hastalığına neden olan kenelerle mücadelenin en etkili yolunun tavuk ve keklikler olduğu vurgulandı. Özellikle Beç tavuğunun adeta kenesavar gibi görev yaptığına dikkat çekilerek, Yozgat, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Çorum, Sivas, Tokat illerinde daha önce halka Beç tavuğu dağıtıldığı, bundan da olumlu sonuç alındığı ifade edildi. Samsun’da kene vakalarının görülebileceği yüksek mahallelere 400 Beç Tavuğunun ücretsiz olarak dağıtıldığı, bu yıl kene vakalarının görüldüğü bölgelerde dağıtımlara devam edileceği bildirildi.

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