Çiftçiye bahar müjdesi

Prim ödemeleri çiftçilerin hesaplarına dün itibariyle yatırıldı. Üretim maliyetlerinin oldukça artış gösterdiği bu günlerde çiftçinin alın terini, emeğini ve tarımın sürdürülebilirliğini her şeyin üstünde tutan Kayseri Şeker, çiftçisine bahar müjdesi verdi. Çiftçinin daha fazla verim elde etmesi ve kazanç sağlaması için var gücüyle çalışmaya devam eden Kayseri Şeker,2021 yılında 15 lira olan prime ödemesi yapılan pancar bedeline ek olarak 5 lira daha ekleme yapılarak toplamda ton başına 20 lira prim miktarı çiftçilerin hesabına yatırıldı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde; ‘‘Dünya ve ülke olarak ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığımız bu günlerde Kayseri Şeker, çiftçisinin artan üretim maliyetlerini dikkate alarak üretimde sıkıntı yaşamamaları için ton başına 15 lira olan prime 5 lira daha ekleme yaparak toplamda ton başına 20 lira prim ödemesi gerçekleştirecek. Kayseri Şeker olarak sektörde ilk adımları atmaya devam ediyoruz. Biz her zaman çiftçimizin ve üretimin yanındayız” dedi.