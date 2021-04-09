Çiftçinin yükü arttı

Keven, ‘’Girdi maliyetleri özellikle gübre fiyatı fahiş zamlanırken şimdi de Saray, yüzlerce kez uyardığımız çiftçi borçlarının faizsiz ertelenmesi teklifimizi kabul etmeyerek yüzde 18'lik faiz ödemeli olacak şekilde Tarım Kredi Kooperatifi borçlarına faizli erteleme getiriyor. AKP iktidarı Saray müteahhitlerinin borçlarını sıfır faizle ertelerken çiftçimizin borcunu yüzde 18'e varan faizle ertelemeye çalışıyor; bu kabul edilemez!’’ dedi. Keven, bütün çiftçilerin ve çiftçi kuruluşlarının bu duruma karşı sessiz kalmamalarını istedi.

TARLADAKİ ZARARLI

Öte yandan Sarıkaya Ziraat Odası Başkanlığı, çiftçileri buğday alanlarındaki zararlılara karşı uyardı. Odadan yapılan açıklamada, ‘’Siz evde kalın biz tarladayız, üretmeye mecburuz. Buğday ekili alanlarda zabrus zararlısı vardır. Ürünlerinizi kontrol ediniz’’ çağrısı yaptı.