Çiftçinin umudu Kanola

Ekonomik getirisi bakımından alternatiflerine göre avantajlar sağlayan kanola bitkisinin Yozgat şartlarında yetişebilmesine yönelik 1994 yılında yapılan ekimlerden istenilen sonuçların alınamaması üzerine, konunun rafa kaldırıldığı kaydedildi. Son dönemlerde aspir bitkisi ile birlikte kanola ekimlerinin yurt genelinde yaygınlaşıp, çiftçinin gözdesi haline gelmesi üzerine Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de 2019 yılında deneme amaçlı ekim yaptı. Kanola bitkisinin, yağlık en önemli sanayi bitkilerinden birisi olduğuna dikkat çekilerek, tohumlarından çıkarılan yağın, hem insan beslenmesinde hem de biyodizel üretiminde kullanıldığı aktarıldı. Bu nedenle sektör tarafından aranan bir ürün olduğunun altı çizildi. Kanola bitkisinin arıcılık açısından da önemli bir bitki olduğu aktarıldı. Kanolanın çiçek döneminde bal arıları 15 günde bir dekardan 100 kilo bal ve yaklaşık 1 kilo bal mumu yapabildiği bildirildi. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)