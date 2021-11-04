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Çiftçinin umudu Kanola

Yurt genelinde son 2 yılda yüzde 443 artarak 900 bin dekarda ekimi yapılmaya başlanılan kanola bitkisinin Yozgat’ta da ekimini yaygınlaştırmak amacıyla 15 yıl aradan sonra 2019 yılında yeniden deneme amaçlı ekim yapıldı.

04 Kasım 2021 Perşembe 00:45
Çiftçinin umudu Kanola

Ekonomik getirisi bakımından alternatiflerine göre avantajlar sağlayan kanola bitkisinin Yozgat şartlarında yetişebilmesine yönelik 1994 yılında yapılan ekimlerden istenilen sonuçların alınamaması üzerine, konunun rafa kaldırıldığı kaydedildi. Son dönemlerde aspir bitkisi ile birlikte kanola ekimlerinin yurt genelinde yaygınlaşıp, çiftçinin gözdesi haline gelmesi üzerine Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de 2019 yılında deneme amaçlı ekim yaptı. Kanola bitkisinin, yağlık en önemli sanayi bitkilerinden birisi olduğuna dikkat çekilerek, tohumlarından çıkarılan yağın, hem insan beslenmesinde hem de biyodizel üretiminde kullanıldığı aktarıldı. Bu nedenle sektör tarafından aranan bir ürün olduğunun altı çizildi. Kanola bitkisinin arıcılık açısından da önemli bir bitki olduğu aktarıldı. Kanolanın çiçek döneminde bal arıları 15 günde bir dekardan 100 kilo bal ve yaklaşık 1 kilo bal mumu yapabildiği bildirildi. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)

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