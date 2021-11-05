Çiftçinin baş belası Süne-Kımıl

2018 yılı TÜİK verilerine göre 3 milyon 94 bin 619 dekar alanda 670 bin 513 ton buğday üretiminin yapıldığı Yozgat’ta, süne ve kımıl haşeresinin tehdidini sıfıra indirmek amacıyla Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri il genelinde çalışmalar yapıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan erken müdahale ile ekili alanlarda süne ve kımıl haşeresinin fazla zarar vermediği hatırlatıldı. Önümüzdeki üretim sezonu öncesinde de ekiplerin alan taraması yaparak, kımıl ve süne haşerelerinin zarar vermesinin önüne geçileceği kaydedildi. Hububat ekili alanlarda, hububat başaklarındaki özsuyu emerek, yüzde 90’a varan zararlar veren süne ve kımıl haşeresine yönelik yürütülen mücadelelerde ilgin görüntülerde objektiflere yansıyor. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•