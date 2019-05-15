Çiftçimiz kan ağlıyor

Keven, soğuk sıcak, yağmur çamur demeden bin bir emekle üreten çiftçilerin gününü kutladı. Keven, ‘’Ancak kendi çiftçimizden çok iktidarın ithalat yaptığı ülkelerin çiftçileri bayram ediyor. Çünkü siyasi iktidar 17 yılda tarımsal ithalata 190 milyar dolar ödedi. İthalat yapılan ülkelerin çiftçileri bayram ediyor. Bizim çiftçimiz ise borç yüküyle ve artan maliyetlerle savaşıyor. Çiftçimiz artık ağız tadıyla geçireceği bir hasat dönemi umut ediyor” dedi.Çiftçilerin siyasi iktidardan beklentilerinin bulunduğuna dikkat çeken Keven, Yozgat ve ilçelerinde tüm köylerde çiftçinin artan mazot ve gübre fiyatlarından şikayetçi olduğunu kaydetti. Keven, ‘’Bu ürünlerden alınan verginin sıfırlanmasını istiyorlar. Çiftçimiz siyasi iktidardan ithalat politikasına artık bir son vermesini istiyor. Sıfır gümrük vergisiyle yapılan ithalatın haksız rekabete yol açmasına artık bir son verilmesini istiyor. Gümrük Vergisi sıfırlanabiliyorsa mazottan alınan ÖTV de sınırlanabilir” diye konuştu.