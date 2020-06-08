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Çiftçilerle buluştu

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, alana inerek, çiftçilerle bir araya geldi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 01:35
Çiftçilerle buluştu

KAYSERİ Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, korona virüs tedbirlerinin ardından normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte sahaya inip, pancar ekicisi çiftçilerle bir araya geldi. Başkan Hüseyin Akay, Çoktandır özlemiştik. Çiftçimizle yüz yüze görüşmeyi, konuşmayı, halleşmeyi, dertleşmeyi. Şöyle bir tarla ziyareti yapalım, sahaya inelim dedik’’ diye konuştu.
Başkan Akay, Yerköy ilçesi, Musahacılı, Sarıca köylerinde çiftçilerle dertleşti. Başkan Akay, ‘’Maalesef Korona tedbirleri ve mesafe kriterleri nedeniyle dar kapsamda gerçekleşti bu görüşmeler. Daha güzel ortamlarda daha geniş katılımlarla görüşeceğimiz günlerin hayali ile Allah çiftçimizin emeğini zayi etmesin. Bereketler ihsan eylesin’’ dedi. 

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