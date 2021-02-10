Çiftçilerin sulama tepkisi

SARIKAYA Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, bölgedeki 20 köyün muhtarları ile bir araya gelerek yaptığı durum değerlendirmesi sonrasında Devlet Su İşleri (DSİ) Yahyasaray Sulama Birliği’nin yüksek fiyat ile sulama yaptığını belirtip, tepki gösterdi. DSİ’nin Yahyasaray Sulama Birliği yönetim binası önünde toplanarak basın açıklaması yapan Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, Yahyasaray ve Karahallı sulama göletlerinin çiftçiyi mağdur ettiğini ileri sürdü. Güngör, Pandemi sürecinde üreticilerin zor şartlar altında kendi geçimini temin etmek, ülke insanını doyurmak için mücadele ettiğini, bu zor günlerde gübre, tohum, zirai ilaç gibi girdi maliyetlerine ardı ardına zamlar yapıldığını kaydetti. Güngör, izahı ve mantığı olmadığına vurgu yaptığı zamlarla mücadele ederken DSİ'nin de mantıksız zamlarla orantılı bir şekilde sulama ücretlerini arttırmasının çiftçileri üretimden kopma noktasına getirdiğini anlattı. Güngör, geçen sene pandeminin en yoğun yaşandığı dönemde DSİ’nin sulama ücretlerini yüzde 100 arttırarak çiftçiyi zorda bıraktığını, o tarihte toplum sağlığı adına duruma müdahale edemediklerini bildirdi. Güngör, ‘’Şimdi tekrar yüzde 50 arttırması üreticimizi zorda bırakmıştır. DSİ'nin bu mantıksız zamlarla orantılı bir şekilde fiyat arttırmasını çok merak ediyoruz. DSİ sulama ücretlerine 2018 yılından bugüne yüzde 275 zam yapmıştır. Çiftçinin hangi ürünü yüzde 275 arttırılmıştır. Gübre, zirai ilaç ve girdiler döviz kuruna bağlı olarak arttığı iddia ediliyor. Suyu dolar ile başka ülkelerden mi ithal ediyoruz? Suyun ham maddesi varda biz mi bilmiyoruz? Gölet bizim, kanal bizim, su bizim. Bizim suyumuzu bize fahiş fiyatla satılıyor’’ diye konuştu. Göngör, DSİ’nin sosyal devletin bir parçası olduğunu unutarak, ticari mantıkla hareket ettiğini, 2018 yılına kadar sulama birlik yöneticilerini çiftçiler kendisi seçerken, bu tarihten sonra birlik yöneticilerinin DSİ tarafından atandığını hatırlattı. Güngör, ‘’2018 yılında birlik çiftçiler tarafından yönetilirken cazibeli sulama dekar 60 liraydı. Motopomp sulama dekar 40 liraydı. Şimdi ise cazibeli sulama dekar 150 lira, motopomp sulama dekar 90 lira olmuştur. Biz bu fiyatların 2018 tablosuna çekilerek çiftçimizin rahatlatılmasını istiyoruz. Biz bu durumun iktidarın ve siyasilerin bilgisi dahilinde olduğuna inanmıyoruz. Buradan siyasilerimize diyoruz ki; sulama birlik yöneticilerinin muhalefete gönderseniz size bu kadar zarar veremezler. Kamuoyuna ve siyasilerimize saygıyla duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.