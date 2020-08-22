Çiftçilere yağış uyarısı

Açıklamada, hafta sonunda kuzey ve doğu bölgelerde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın akşam saatlerinden sonra yurdu terk etmesi beklendiği bildirildi. Orta ve Doğu Karadeniz’de görülecek olan sağanak yağışların yerel olarak Yozgat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli şekilde olacağı tahmin ediliyor. Meteorolojik uyarıların ilgililer ve vatandaşlar tarafından dikkate alınması istendi. Yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, ancak Pazar gününden itibaren tekrar artarak mevsim normalleri seviyesine yaklaşacağı tahmin ediliyor.