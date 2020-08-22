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Çiftçilere yağış uyarısı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Perşembe günü yurdun kuzey ve doğu bölgeler ağırlıklı olmak üzere kuzeybatı kesimlerden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine girdiği, bugün ve yarın Yozgat’ta da etkili olacağı uyarısında bulundu.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 00:57
Çiftçilere yağış uyarısı

Açıklamada, hafta sonunda kuzey ve doğu bölgelerde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın akşam saatlerinden sonra yurdu terk etmesi beklendiği bildirildi. Orta ve Doğu Karadeniz’de görülecek olan sağanak yağışların yerel olarak Yozgat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli şekilde olacağı tahmin ediliyor. Meteorolojik uyarıların ilgililer ve vatandaşlar tarafından dikkate alınması istendi. Yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, ancak Pazar gününden itibaren tekrar artarak mevsim normalleri seviyesine yaklaşacağı tahmin ediliyor.

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Çiftçilere Yağış Uyarısı
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