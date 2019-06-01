Çiftçilere iftar

Sorgun’da bir restaurantta düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Yozgat Şekerbank Şubesi Müdürü Cüneyit Karataş tarım bankacılığına önem veren Şekerbank’ın geleneksel iftar yemeğini bu yıl Yozgat yerine Sorgun’da düzenlediklerini belirtti. Çiftçiler tarafından kurulan Şekerbank’ın şubelerinin yüzde 70’inin Anadolu’da bulunduğu bilgisini veren Karataş, “Her yıl Ramazan ayında düzenlediğimiz iftar yemeğini bu yıl Sorgun’da düzenlemeye karar verdik. Çünkü Sorgun pancar üreticisinin ve çiftçilerin yoğun olarak yaşadığı bir ilçe... Burada çiftçilerimizle bir araya gelip onların sorunlarını da dinleme fırsatı bulduk. KOBİ, esnaf ve tarım bankacılığında, birkaç nesildir hizmet verdiğimiz yaygın bir müşteri tabanımız ve köklü uzmanlığımız bulunuyor. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da iyi ve kötü günde müşterilerimizin yanında yer alıp, Sorgunlu müşterimize işlerinin büyümesi ve daha çok üretmeleri için destek olmaya devam edeceğiz” dedi.