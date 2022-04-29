Çiftçilere destek

Devletin tarımsal üretimi artırma konusunda çiftçilere her türlü desteği sağladığını söyleyen Aydın, “Yapılan bu desteklerle birlikte çiftçilerimizin refah seviyesinin yükselmesinin yanı sıra ilçemiz de tarımının daha iyi seviyelere geleceğine inanıyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce bitkisel üretimin geliştirilmesi kapsamında çiftçilerimize yüzde 75 hibeli tohum dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Projedeki amacımız ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmaktır. Tarımın ve gıdanın bir ülke için ne kadar önemli olduğu tüm dünya tarafından kabul edilmiştir. Bizlerde bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumlarının çiftçilerimize bereket ve bol kazanç getirmesini diliyorum” dedi.