Çiftçilerden Dayanışma Örneği

Konya’nın Kulu ilçesinde bir saman üreticisi, Manavgat’taki orman yangınında hayvancılık yapan ve mağdur olan üreticilere ‘’çam sakızı, çoban armağanı’’ kapsamında bölgeye bir TIR saman gönderdi. Konhaber'den Ertan Özkök'ün haberine göre, söndürme çalışmaları devam eden orman yangınında Antalya’nın Manavgat ilçesinde çok sayıda üretici de mağdur oldu. Mağduriyeti gidermek adına bir çok hayvan yetiştiricisi ise saman ihtiyacını gidermek adına yardım yapmaya başladı. Konya'nın Kulu ilçesinde saman balyası işi yapan Serkan Köylüoğlu isimli kişi ise bir tır dolusu pres saman’ı hayvan sahiplerine ulaştırılmak üzere Manavgat’a gönderdi.

Saman Üreticisi Serkan Köylüoğlu yaptığı açıklamada, “ Tarlada çalışırken bir yandan gündemi takip ediyoruz. Orman yangını haberlerini gördük, çok üzüldük. Bizlerde tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Oradaki kardeşlerimize yardım etmek boynumuzun borcu. Çam sakızı çoban armağanı bizde bir TIR preslediğimiz samanı gönderdik. İnşallah yapanlar cezasını çekecektir. Ülkemize geçmiş olsun diliyorum, el birliğiyle bununda üstesinden geliriz. Hayatıni kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Mala gelsin cana gelmesin. Allah böyle olaylar yaşatmasın.” dedi.