Çiftçiler ile iş birliği protokolü

Türkiye İş Bankası Ticari Bankacılık Pazarlama Bölümü Tarım Bankacılığı Uzmanı Metin Yüksel Bölüm, Türkiye İş Bankasının çabuk ve hizmete dayalı bir çalışma anlayışıyla Yozgatlı çiftçilerin yanında olduğunu söyledi. Türkiye İş Bankası Yozgat Şubesi tarafından düzenlenen çiftçi buluşmaları toplantısı yoğun ilgi gördü. Yozgat’ta bir Otelde yapılan toplantıya Yozgat Ziraat Odası Başkanı, İsmail Açıkgöz, Şefaatli Ziraat Odası Başkanı Adnan Erdoğmuş ve çok sayıda çiftçi katıldı. İş Bankası Ticari Bankacılık Pazarlama Bölümü Tarım Bankacılığı Uzmanı Metin Yüksel Bölüm, çiftçilere ‘Çiftçiye Finansal Konularda Danışmanlık, Paranın nasıl kontrol edebiliriz’ konusunda sunum yaptı. Kendi uzmanlık alanları çerçevesinde çiftçilere enflasyonun gidiş yönü ve olabilecekleri tespit ederek Yozgat’ta tarım sektörüne hizmet vermeyi hedeflediklerini ifade etti. İş Bankasının çiftlere yönelik verdiği desteklerden de bahseden Bölüm, daha sonra Yozgat ve Şefaatli Ziraat Odaları başkanları ile iş birliği protokolü imzaladı.