CHP Yozgat milletvekili Ali Keven, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, ‘’Yağmur, çamur demeden, ayaz demeden bin bir emekle, alınteriyle üreten çiftçilerimizin taleplerine kulak verilmesi dileğiyle kutlu olsun’’dedi.

Keven, Türk çiftçisinden çok iktidarın devamlı ithalat yaptığı ülkelerin çiftçileri daha çok bayram ettiğini ileri sürdü. Keven, ‘’Çünkü siyasi iktidar 17 yılda tarımsal ithalata 190 milyar dolardan fazla para ödedi. İthalat yapılan ülkelerin çiftçileri bayram ediyor bizim kendi çiftçimiz elinde kalan soğanını, ayçekirdeğini, nohudunu, mercimeğini öldüm fiyat olmadan satmaya çalışıyor. Bizim çiftçimiz borç yüküyle ve artan maliyetlerle savaşıyor. Mazotu ÖTV olmadan daha ucuza almak istiyor. Borçlarının faizsiz ertelenmesini istiyor. Çiftçimiz artık ağız tadıyla geçireceği bir hasat dönemi umut ediyor’’ diye konuştu.

Çiftçilerin siyasi iktidardan beklentilerini ifade eden Keven mesajında, ‘’Yozgat ve ilçelerinde sık sık gezdiğim tüm köylerde çiftçimiz artan mazot ve gübre fiyatlarından şikayetçi. Bu ürünlerden alınan verginin sıfırlanmasını istiyorlar. Çiftçimiz siyasi iktidardan ithalat politikasına artık bir son vermesini istiyor. Sıfır gümrük vergisiyle yapılan ithalatın haksız rekabete yol açmasına artık bir son verilmesini istiyor. Üreticilerimiz hayvancılık yapıp katma değer sağlamak istiyor ama tam biraz olsun para kazanacakken ithalatla binlerce canlı hayvan getiriliyor ve zarar ettiriliyorlar. Buna artık bir son verilsin. En az 10 yıllık üretim planlamaları yapalım girdisini çıktısını arzı talebi hesaplayalım ve tarımda hayvancılıkta ithalat politikasına son verelim. Türk çiftçisinin bayram etmesi için önce bunları yapmak gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.