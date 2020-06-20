Çiftçiler bilgilendirildi

BOĞAZLIYAN Ziraat Odası Başkanlığı tarafından, tarım alanlarına zarar veren haşereler konusunda çiftçileri bilgilendirmek, yağışlar sonucu zarar gören çiftçilerin zararlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamak üzere tarım alanları ziyaret edildi. Tarım danışmanı tarafından Sırçalı Beldesi’nde çiftçilere hububatta süne-kımıl, nohutta antraknoz hastalığı hakkında teknik eğitim verildi, saha çalışması yapıldı. Boğazlıyan Ziraat Odası, meydana gelen dolu afeti sonrası köylerde zarar tespit çalışmaları gerçekleştirdi. İlgili yerlere zararın tazmini konusunda başvuruda bulundu. Mahsullerini sigorta yaptıran çiftçilerin de biran evvel sigorta yaptırdıkları kuruma başvurmaları konusunda uyarıldı. (Seyfettin Sağlam)