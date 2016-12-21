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Çiftçiler Adana’yı gezdi

21 Aralık 2016 Çarşamba 05:34
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Yozgatlı çiftçiler Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Adana’yı gezerek modern tarım işletmelerini gördü.

Çiftçiler Adana’yı gezdi
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 2016 yılı için programladığı ‘Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı’ kapsamında, Yozgatlı çiftçiler ‘modern ve ekonomik su kullanımı’ konusunda bilinçlendirilmek amacıyla 2 günlük inceleme ve bilgilendirme gezisine katıldı.

İl merkezi, Çekerek ve Şefaatli ilçelerinden sulamayla tarım yapan çiftçilerin katıldığı gezide, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Adana Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi’nde(TAYEM) çiftçilere 1 günlük teorik ve uygulamalı sulama bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi verildi. 

Modern sulama ile ilgili uygulamaların sahadaki örneklerinin görülmesi açısından faydalı olacağı düşünülen alanlarda 1 günlük çiftlik ve fabrika gezisi yapıldı.

Çiftçilerle yakından ilgilenen Adana Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürü Arkan Akal ve Müdür Yardımcısı Bülent Ayhan, Adana TAYEM olarak il müdürlüklerinden gelecek talepler doğrultusunda çiftçilere sulama ve diğer tarımsal konularda eğitim vermeye hazır olduklarını belirtti.

Çiftçi inceleme gezisine katılan Yozgatlı çiftçiler ise bu gezinin kendileri için çok faydalı olduğunu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin yapacağı bu tür inceleme gezilerinin artırılması gerektiğini ve bundan sonra yapılacak olan gezilere de katılmak istediklerini belirttiler.

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