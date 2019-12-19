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Çiftçiden şekere ziyaret

YENİFAKILI Pancar çiftçileri, 2019-2020 kampanya döneminin sona ermesinin ardından, kampanya süresince çiftçilere, pancar tarımının gelişmesine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirmek amacıyla Kayseri Şeker Fabrikasını ziyaret ettiler.

Çiftçiden şekere ziyaret

YENİFAKILI Pancar çiftçileri, 2019-2020 kampanya döneminin sona ermesinin ardından, kampanya süresince çiftçilere, pancar tarımının gelişmesine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirmek amacıyla Kayseri Şeker Fabrikasını ziyaret ettiler.

19 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Çiftçiden şekere ziyaret

Yenifakılı Ziraat Oda Başkanı Ender Taflıoğlu, Yenifakılı Köy muhtarları ve çiftçilerden oluşan heyeti, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, makamında ağırladı. Yenifakılı Ziraat Oda Başkanı Ender Taflıoğlu, ‘’Kayseri Şeker, Bölgemizde biz çiftçilerin tarım alanında lokomotifi durumundadır. Kayseri Şeker sayesinde çiftçilerimiz ekonomik sıkıntılarına çare buluyor’’ dedi. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da Yenifakılı Bölge Çiftçileri, Muhtarlar ve Ziraat Oda Başkanının Kampanya sonrası teşekkür ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Çiftçiden şekere Ziyaret
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