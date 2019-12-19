Çiftçiden şekere ziyaret

Yenifakılı Ziraat Oda Başkanı Ender Taflıoğlu, Yenifakılı Köy muhtarları ve çiftçilerden oluşan heyeti, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, makamında ağırladı. Yenifakılı Ziraat Oda Başkanı Ender Taflıoğlu, ‘’Kayseri Şeker, Bölgemizde biz çiftçilerin tarım alanında lokomotifi durumundadır. Kayseri Şeker sayesinde çiftçilerimiz ekonomik sıkıntılarına çare buluyor’’ dedi. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da Yenifakılı Bölge Çiftçileri, Muhtarlar ve Ziraat Oda Başkanının Kampanya sonrası teşekkür ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.