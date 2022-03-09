Çiftci’den Kooperatif ziyareti

Sürmeli Kadın Kooperatifi Başkanı İlknur Ünal ziyarette, Yozgat merkez ve ilçelerde kadınların yapmış oldukları doğal ürünlere yer verdiklerini, 11 kooperatifin ürettiği ürünlerden stant açarak, ilçedeki kadınlara da destek verdiklerini anlattı. YÜKED ziyaretinde, Başkan Hacer Güçlü, yaklaşık 16 yıldır kadınları desteklemek amaçlı yaptıkları projelerden, derneğin ihtiyaçlarından ve gelecekte yapmayı planladıkları projelerinden bahsetti. Yöresel ürünlerin tanıtımını ve satışını yapan kooperatif ve derneklerin önemini vurgulayan Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci Yozgat’ta kadınların üretime katkı sağlamasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Yöresel ürünler yapan kadınların, yine kendilerinin tanıtım ve satışını yapması ise daha kıymetli olduğuna değinen Çiftci, ‘’Yöresel ürünlerimizin olması, turizme katkı sağlayacağı bilinen bir gerçektir. Ayrıca yöresel ürünlerimizin unutulmaması, kuşaktan kuşağa aktarılması bir kültür çalışmasıdır. Tüm kadın çalışanlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarken, Yozgat’ta üretim yapan tüm kadınlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.