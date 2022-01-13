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Çiftçi zor durumda

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yozgat İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

13 Ocak 2022 Perşembe 00:08
Çiftçi zor durumda

Yozgat Ziraat Odası'nda düzenlenen toplanı hakkında bilgi veren Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyüp Elmalı, Yozgat'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirterek, gübre ve diğer girdi maliyetlerinin yüksek olmasının çiftçiyi zor durumda bıraktığını söyledi. Girdi maliyetlerinin yüksek olmasından tüketicilerin de zarar gördüğünü anlatan Elmalı, ‘’Çiftçimiz 70 kuruşa mal ettiği soğanı 40 kuruşa satamıyor. Bölgemizde Çorum, Alaca, Aydıncık ve Şefaatli'de 240-250 bin ton soğan çiftçimizin elinde kaldı. Biz Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak genel başkanımızla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığımıza ilettik. Çiftçinin elinde kalan soğan depolarda çürümeye terk edildi. Bunun TMO marifetiyle çiftçilerin elinden alınmasını talep ediyoruz’’ dedi.
Elmalı, geçen ekim döneminde mevsimin kurak geçtiğini, bu yıl da kuraklığın sürdüğünü ifade ederek, ‘’İlimizde 183 milyon kuraklık desteği çiftçimizin hesabına yattı. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bu bize bir can suyu oldu’’ diye konuştu. Özellikle gübre ve mazot başta olmak üzere girdi maliyetlerinin makul seviyeye çekilmesini beklediklerini vurgulayan Elmalı, şunları kaydetti: ‘’Çiftçi gübre atmazsa verim yüzde 50 düşürür. Gübre atmayınca rekolte düşecek, kuraklıktan dolayı zaten rekolte düşüyor. Gübre atılmazsa müthiş bir verim kaybı olacak. Özellikle buğday da pandemi sürecinde Rusya, para vermemize rağmen bize buğday vermedi. Paramız olsa bile dışarıdan buğday alamıyoruz. Onun için öz kaynaklara dönmemiz gerekiyor. Çiftçimizin desteklenmesi gerekiyor. Verilen destekler var ama yeterli görmüyoruz. Özellikle gübre diğer girdi maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesini istiyoruz.’’ Toplantıya ilçe ziraat odası başkanları katıldı. •aa•

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