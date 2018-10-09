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Çiftçi yoksullaşıyor

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat İL genelinde Tarım Kredi Kooperatifi'ne kayıtlı çiftçilerin bu yıl içinde toplam 25 milyon 126 bin lira tutarında borcunu erteletmek zorunda kaldığını belirterek, çiftçilerin git gide yoksullaştığını, borçlarını ödeyemez hale geldiğini ileri sürdü.

Çiftçi yoksullaşıyor

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat İL genelinde Tarım Kredi Kooperatifi'ne kayıtlı çiftçilerin bu yıl içinde toplam 25 milyon 126 bin lira tutarında borcunu erteletmek zorunda kaldığını belirterek, çiftçilerin git gide yoksullaştığını, borçlarını ödeyemez hale geldiğini ileri sürdü.

09 Ekim 2018 Salı 06:54
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Çiftçi yoksullaşıyor

Keven, Yozgat ilinde Tarım Kredi borcundan dolayı 194 dosyanın icra takibinde olduğunu söyledi, “Siyasi iktidar tarafından ekonomi her ne kadar yolunda diye söylense de ülke gerçekleri bundan pey uzak. Tarımda girdi maliyetlerine, gübreye ve mazota yapılan zamlar çiftçimizin belini bükmüştür. Diğer yandan ithalat politikası sonucu çiftçilerimiz ürününü ya satamamakta ya da aşırı düşük fiyata alıcı bulmaktadırlar, bunun sonucunda da zarar etmekte ve borçlarını ödeyemez duruma düşmektedirler. Siyasi iktidar ithalata bir son vermeli ve ülke tarımının sorunlarıyla ilgilenmelidir” dedi. 
Keven, buğdaydan çerezlik ay çekirdeğine varana dek neredeyse bütün tarım ürünlerinin ithal edildiğini, bunun sonucunda da kendi çiftçimizin zor günler geçirdiğini kaydetti. Son günlerde özellikle ay çekirdeği üreticisinin Çin’den yapılan ithalattan dolayı ürününü satamadığını ve yetkililerinde bu mağduriyeti görmezden geldiğine vurgu yapan Keven, “Çerezlik ay çekirdeğinin ne gibi stratejik bir önemi vardı da 61 bin ton ürün ithal ettiniz?” diye sordu.

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Çiftçi Yoksullaşıyor
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