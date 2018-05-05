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Çiftçi yağmur bekliyor

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta Nisan ayında beklenilen yağışların düşmemesi tarım sektörünün aktörlerinin kara kara düşünmelerine neden oldu.

Çiftçi yağmur bekliyor

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta Nisan ayında beklenilen yağışların düşmemesi tarım sektörünün aktörlerinin kara kara düşünmelerine neden oldu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Çiftçi yağmur bekliyor

Aydıncık ilçesinde Belediye tarafından verilen destek ile Şehit Bekir Şimşek çeşmesi yanında vatandaşlar yağmur duası yaptı.  Yozgat’ın Başınayayla köyünde de yağmur duası yapıldı. Köylüler, bir araya gelerek 5 koyunu kurban etti. Topluca köyün yüksek kesiminde namaz kılıp dua ettiler. Namaz ve dua sonrasında kesilen kurban eti ile yapılan etli bulgur pilavı katılımcılara dağıtıldı.

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