Çiftçi yağmur bekliyor

Aydıncık ilçesinde Belediye tarafından verilen destek ile Şehit Bekir Şimşek çeşmesi yanında vatandaşlar yağmur duası yaptı. Yozgat’ın Başınayayla köyünde de yağmur duası yapıldı. Köylüler, bir araya gelerek 5 koyunu kurban etti. Topluca köyün yüksek kesiminde namaz kılıp dua ettiler. Namaz ve dua sonrasında kesilen kurban eti ile yapılan etli bulgur pilavı katılımcılara dağıtıldı.