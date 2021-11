Çiftçi, Söyleşi yaptı

Derneğin sosyal medya hesaplarından çevrim içi yayınlanan ‘Gönül Dağı'nın Esin Kaynağı ile Sinema ve Edebiyat Üzerine’ başlıklı söyleşinin yönetimini Mehmet İpek üstlendi. Çiftçi, TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan ‘Gönül Dağı’ dizisinin Star gazetesinde yazdığı hikayelerden yola çıkarak hazırlandığını söyledi. Hikayenin Orta Anadolu'da geçtiğini aktaran Çiftçi, Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ile Teoman Gök tarafından senaryosu yazılan dizinin bölümlerini izledikten sonra değerlendirdiğini ifade etti. Çiftçi, senaristlerle aynı bakış açısına sahip olduğunu ve bir fikir birliği oluştuğunu anlatarak, ‘’Senaristlerin yazdığı metne çok müdahil olmak, dizinin omurgasını bozar. Bunu ben de istemem onlar da istemez. Çünkü izlemesi kolay ama her bölümün uzun uzun her türlü detayıyla kurgulandığını düşünürseniz çok sık müdahil olmak dizinin gidişatını bozar’’ dedi. Dizinin Eskişehir Sivrihisar'da çekildiğini kaydeden Çiftçi, dizide ayrıca Çankırı, Çorum, Niğde, Kırşehir ile Yozgat'tan birer parça yer aldığını dile getirdi. Çiftçi, insanların gerçeklerden kaçtığı yorumunu yaparak, ‘’İnsanlar ekranlarda çok ciddi şeyleri uzun ve detaylı olarak görmek istemiyorlar. İnsanlar kendilerini gerçeklerden uzaklaştıran programları seyrediyorlar. Kendilerini yine gerçekten uzaklaştıran metinleri okumayı tercih ediyorlar. Çünkü modern hayat öncesi insanları yoruyor. Anadolu'da gezi programları eğer oradaki sorunlara da değinse insanlar bir, iki bölüm var. İnsanlar televizyona bilgilenmek için bakmazlar. Bu benim kanaatim. Belki insanlar günde 20 dakika gazete okusalar daha çok şey öğrenirler’’ diye konuştu. Sanatsal olarak kaleme alacağı şeyleri hikmetli ve ahenkli yazması gerektiğine dikkati çeken Çiftçi, ‘Ahenk ve hikmetin her zaman bir araya gelmesi zor. Bunu dört başı mamur yapan sanatçı da az. Yapabilenlere de Allah zaten çağlar üstü bir kıymet veriyor ve nesiller geçtikçe o tür sanatçıların yaptığı işin kıymeti artıyor’’ dedi. Çiftçi, okurların ve seyircilerine kalbine ulaşmak için samimi bir dilin de kullanılması gerektiğinin altının çizerek, ‘’Nasıl ki sinemanın profesyonelleri varsa artık seyircilerin de profesyonelleri var. Onu ekran başında bir şeye kilitleyebilmeniz maharet istiyor’’ ifadelerini kullandı. (aa)