Çiftçi, Söyleşi yaptı

Yozgat Bozok Üniversitesi kariyer günleri etkinlikleri kapsamında Kariyer Merkezi ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından hikâyeci-yazar Mustafa Çiftçi’nin konuşmacı olarak katıldığı ‘Edebiyat ve Hayat’ konulu söyleşi düzenlendi. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı İbrahim Önal’ın moderatörlüğünde soruları yanıtlayan hikâyeci-yazar Mustafa Çiftçi, konuşmasında Yozgat ve Yozgatlı olmak üzerine değerlendirmelerde bulundu. Memlekette hâsıl olan acı-komik durumlar, gündelik yaşamı kolaylaştıracak tavsiyeler, zamana yenilen zanaatlar, çağa ayak uydurma telaşı, çocukluk, taşra, anne sevgisi, edebiyat, sinema, popüler kültür gibi mevzuları değinen Bozkırın kalemi Çiftçi, gözlemlerini, tecrübelerini okurlarıyla ve öğrencilerimizle tatlı bir sohbet havasında paylaştı. Kâh hüzünle kâh neşeyle, her daim hissetmek ve hissettirmek gayretiyle yazdığına şahit olan katılımcılar Mustafa Çiftçi'yi can kulağıyla dinleyip sorularına cevap aradı. Yazdığı tüm hikâyelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisinde bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünün anlatıldığına dikkat çekildi. Çiftçi, ‘’Gönül dağı dizisinin efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikâyesinin olduğunu” dile getirdi. Çiftçi, Gönül dağı dizisindeki hikâyede İç Anadolu bölgesinin adet, gelenek, görenek, mizahıyla, alışkanlıklarıyla, kabulleriyle, retleriyle yansıtmak istediklerinin altını çizdi. Öğrencilere de seslenen Çiftçi, öğrencilerin mutlaka yabancı dil öğrenmeye ağırlık vermelerini, günlük hayatlarında yaşadıklarını da dair bir günlük tutulmalarını ve öğrenmek istedikleri bilgileri devamlı sorular sorarak ve soru sormanın ilmini öğrenmelerini ve belirlenen bir hedefe doğru ciddi adımlarla, sabırla ve istikrarlı devam etmelerini tavsiye etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, üniversite yönetimi olarak ülkenin geleceği, yarınları olan gençlerin hayatlarına yön verip değer katarak, kendilerinin başarı hikâyelerinin olmasını istediklerini belirterek bu anlamda başarı hikâyesinin yazılmasında emek, çaba ve gayretin önemli olduğu aktardı. Rektör Karadağ, ‘’Hayatından kesitler sunarak bizlere aktaran ve önemli bilgi paylaşımında bulunan değerli hemşerimiz Mustafa Çiftçi’yi öğrencilerimiz ile bir araya getirdik. Öğrencilerimiz de Mustafa Çiftçi gibi değerleri kendilerine örnek alır, hedeflerine odaklanır ve bu hedeflere odaklanırken gereklerini yerine getirirler ise mutlaka başarılı olacaklardır. Bu vesile ile programın düzenlenmesinde emeği geçen arkadaşlarımıza ve konuğumuz Mustafa Çiftçi Bey’e değerli paylaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. Yazar Mustafa Çiftçi, söyleşi sonrası çekilişle 24 öğrenciye kendi yazdığı kitaplarını imzalayarak hediye etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da günün anısına Hikâyeci-Yazar Mustafa Çitçi’ye hediye takdim etti.