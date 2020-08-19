Çiftçi sıkıntılı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Boğazlıyan, Çandır ve Çayıralan ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulunup, esnafın, köylünün, üreticinin sorunlarını dinledi. Sarıbal’ın gezisinde, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgat Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş, Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, Çayıralan İlçe Başkanı Mutullah Üstün eşlik etti. Orhan Sarıbal'ın esnaf gezdi, oda ve borsa ziyaretlerinde bulunup, çifdtçilerler, vatandaşlarla bir araya geldi. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar ve Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı’yı ziyaret etti. Sarıbal, çiftçinin, üreticinin kaderine terk edildiğini, emeğinin karşılığını alamadığını belirterek, kapsamlı bir tarım reformuna ihtiyaç olduğunu bildirdi. Sarıbal, çiftçinin, üreticinin her açıdan desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak, Yozgat’ın bir tarım memleketi olmasına karşın, çiftçinin sorunlarının bir türlü çözümlenmediğini dile getirdi. Sarıbal, çiftçinin nohudu 2,80 liradan sattıklarını bugün kilosu 4 lira olduğunu, borçlu olan çiftçinin elindeki nohudu erken satmak suretiyle zarara uğrağının altını çizdi. Gübreye büyük oranda zam yapıldığını, Mazotun 6.20’lere kadar yükseldiğini dile getiren Sarıbal, ‘’Çiftçinin girdileri çok yüksek, ürün satışları istenilen seviyede değil. Tüketici itiraz ediyor, pahalı tüketiyoruz diyor, üretici ucuz satıyoruz diye şikayet ediyor. Bu yıl içerisinde bir çok bölgede doğal afetler yaşandı. Boğazlıyan bölgesinde de doğal afete maruz kalan çiftçilerimizin zararının telafisi için bir tek adım atılmış değil. Yasal olarak da sadece TARSİM sigorta kurumu var. Bunun da Türkiye’de uygulanma oranı 13 seviyesinde. Bu şu demektir TARSİM çalışmıyor. Çünkü ekili alanın yüzde 87’i sigortalı değil. Tarımda işler çok kötü. Üreticilerin borçları her geçen gün daha da artmış durumda’’ diye konuştu.