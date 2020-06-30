Çiftçi pancar ekmiyor!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, verdiği soru önergesine bir yıl aradan sonra cevap gönderildiğini belirterek, çiftçinin sıkıntılarına çözüm üretilmediğini, canından bezdirilen çiftçinin pancar ekmekten vaz geçtiğini ileri sürdü.

Milletvekili Keven, yaptığı yazılı açıklamada, “Çorum Şeker Fabrikası hepimizin bildiği üzere ne yazık ki 9 Nisan 2018 günü yapılan özelleştirme ihalesiyle Safi Katı Yakıt A.Ş. isminde bir şirkete satıldı. O tarihlerde ‘Şeker Vatandır Satılamaz’ diyen biz Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, milletvekilleri, üyeleri ve çiftçilerimiz hep birlikte defalarca satmayın diye hükümete uyarılarda bulunduk. Çünkü şekerpancarı ülkemiz için stratejik bir üründür’’ dedi.

Keven, zamanında TEKEL kurumunun satılmasından sonra tütün üreticilerinin yaşadığı mağduriyet ve yoksullaşmanın aynısını şekerpancarı üreticisinin de yaşayacağını sürekli dile getirdiklerini hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

‘’Bölgemizin en önemli tarım havzalarından olan ve Çorum Şeker Fabrikası’nın sahasındaki Yerköy ilçemizin şekerpancarı verilerini yaptığım yazışmalarla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden edindim ve paylaşma gereği duyuyorum. Çünkü yaşanan düşüş ne yazık ki çok korkutucu. Yerköy’de 2017 yılında 35 bin dekar alana şekerpancarı ekilmiş ve 220 bin ton ürün elde edilmiş. 2018 yılında özelleştirmeden sonra ise 32 bin 500 dekar alanda 124 bin ton ürün elde edilmiş. Bu 2018 döneminde şekerpancarı üreticilerinin hiçbir tecrübesi olmayan fabrikanın yeni yönetiminden dolayı nakliye, kota, avans, ürün alımı gibi konularda yaşadığı yüzlerce mağduriyeti o gün sürekli gündeme getirmiştim. Fabrika kapısında perişan olan çiftçi üretmekten vazgeçti. Çok üzücü bir rakam ama 2019’da Yerköy ilçesinde ekilen şekerpancarı alanı 22 bin dekar. Ve elde edilen ürün 122 bin ton. Yani iki senede neredeyse yarı yarıya bir düşüş yaşanıyor.’’

UMURLARINDA DEĞİL

CHP Yozgat Milletvekili Keven, özelleştirmeden dolayı ilçede iki senede 220 bin tondan 122 bin tona düşen üretim miktarının fabrika yetkililerinin umurunda olmadığını, yazılı bilgi taleplerine cevap dahi vermediklerini kaydetti. Keven, ‘’İki senede özelleştirme sonrası yaşanan üretim düşüşü işte ortada. Şekerpancarı çiftçisi sahipsiz kaldı. Türk Şeker ve Tarım ve Orman Bakanlığı yaşanan mağduriyetlerin hiç birine zamanında müdahale etmedi. Avansı zamanında yatmadı. Küspe şeker istihkakı zamanında ödenmedi. Polar tek yanlı olarak düşük çıkarıldı. Kota cezaları kesildi. Tüm bunlar çiftçiyi canından bezdirdi. Pancarı tarlada kaldığı için borcunu ödeyemeyen Yerköylü çiftçi bu sene bir dekar şekerpancarı ekmediğini söylüyor’’ diye konuştu.

Keven, Yerköy’de ekilen alan 2017’de 35 bin dekardan 2019’da 22 bin dekara düştüğünü bildirdi. Keven açıklamasını, ‘’Şuan 2020 sezonunda ekili ancak 19-20 bin dekar civarında pancar olduğu söyleniyor. 15-16 bin dekar buhar oldu. Bir ilçede üretilmeyen 100 bin ton pancar ortalama 300 liradan, 30 milyon lira gelirin azalması demektir. Bu sadece bir ilçede yaşandı. Türkiye geneli hesaplanırsa yüz binlerce dekar alanın üretimden nasıl koparıldığı ortaya çıkar. Özelleştirmenin ne denli mükemmel bir şey olduğunu söyleyenleri pancar tarlalarına davet ediyorum. Gelin o çiftçilerin yüzüne söyleyin bunu” diyerek, tamamladı.