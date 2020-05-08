Çiftçi, öğrencilerle buluştu

YOZGAT Bozok Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle, sosyal medyada canlı yayın ile Mustafa Çiftçi öğrencilerle çevrimiçi sohbet gerçekleştirdi. YOBÜ Kütüphane instagram.com/yobukutuphane sosyal medya hesabında canlı olarak gerçekleştirilen yayında Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı İbrahim Önal’ın sorularını yanıtlayan yazar Mustafa Çiftçi, öğrencilerle çevrimiçi mecrada bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çiftçi, “Öğrencilerimiz bize gelemese de biz onlara geliyoruz. Bu buluşmanın gerçekleşmesine vesile olan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a ve sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yazar Mustafa Çiftçi, Yozgat ve Yozgatlı olmak üzerine değerlendirmelerde bulundu. Çitçi, ‘’Bizim memleketin sosyolojik tarihine baktığımız zaman ekonomik anlamda eksikleri olsa da herhangi bir sıkıntısı olmayan, tarihi boyunca kendi imkânları ile yaşamış küçük bir Anadolu şehridir. Yozgat bir mahrumiyet şehri olmamasına rağmen, dışardan gelenlerin alışkanlıkları açısından bir alışma süresi gerekiyor. Yozgat’ta insan, aradığı ve biraz sabrettiği zaman her şeyi bulabilir. Yozgat’ı beğenmemek havalı bir şeydir. Aslında Yozgat’ı beğenmeyerek kendine yer açan bir durum söz konusudur. Bu biraz kolaya kaçmaktır aslında. Hangi memlekete dışardan gelirseniz insanın bir alışma süreci vardır. Dışardan gelenleri bu anlamda makul karşılıyorum. Yozgatlılara gelince, onların sıkıldığını düşünmüyorum çünkü onlar çocukluktan alışıktır. Esnafa, ev hanımlarına, çocuklara vs. bakarsanız kendi aralarında eğlenceli bir vakit geçiriyor’’ diye konuştu.

Çiftçi, öğrencilere bir hayat tavsiyesi olarak az da olsa belli bir rutini, ders çalışmak olsun, başka bir konu olsun, sürekli, istikrarlı bir şekilde devam ettirmelerini önerdi, bu işi yaparken bir yandan da zevk aldığınız şeyleri, roman okumak, bisiklet sürmek gibi şeyleri disipline etmeleri tavsiyesinde bulundu. Çiftçi, ‘’Hangi konuda uzman olmak istiyorlarsa, her gün istikrarlı olarak devam etmeliler. Mesela, Nobel almış yazarları okuyacağım derseniz bir sene sonra Nobel ödülü almış edebiyatçılara ilişkin muazzam bir bilgi dağarcığınız oluşur. Önemli olan bir hedefe doğru ciddi adımlarla ve sabırla yürümek ve bu yolda her gün istikrarlı adımlar atmaktır” ifadelerini kullandı.

Yazar Mustafa Çiftçi, edebiyat söyleşisi esnasında online olarak yayına dahil olan öğrencilerin sorularını da yanıtladı.