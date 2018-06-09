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Çiftçi meclisi toplandı

KAYSERİ Şeker 15’nci Çiftçi Meclis Toplantısı Kayseri Şeker Fabrikası’nda toplandı.

Çiftçi meclisi toplandı

KAYSERİ Şeker 15’nci Çiftçi Meclis Toplantısı Kayseri Şeker Fabrikası’nda toplandı.

09 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Çiftçi meclisi toplandı

Kayseri Şeker tarafından düzenlenen Çiftçi Meclis Toplantısına Yozgat, Kayseri, Sivas ve Nevşehir illerindeki 12 bölgeden, 250 çiftçi temsilcisi katılım gösterdi. Çiftçi Meclisine katılan çiftçiler söz alarak görüş ve önerilerini bildirdiler. Daha sonra kürsüye gelen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da Çiftçi Meclisindeki konuşmasında; Çiftçinin de bir kızıl elmasının olduğunu belirterek “Çiftçinin Kızıl elması da Türkiye’de Milli gelirden hak ettiği payı almak için daha çok çalışmak, gayret etmektir” dedi.

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