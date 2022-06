Çiftçi meclisi toplandı

Toplantıda; Kayseri Şeker - Vakıfbank işbirliği ile çiftçiye büyük avantaj sağlayan temlik kredisi ve elektrik faturalarına yönelik anlaşmaya ilişkin Kayseri Şeker Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Orhan İnik tarafından sunum yapıldı. Sunumda anlaşmanın tüm detayları anlatılırken, çiftçilerin soruları da yanıtlandı. Çiftçi Meclisi’nde söz alan meclis üyesi çiftçiler, üretim sürecinden başlayarak Kayseri Şeker’in her konuda yanlarında olmasından, kendilerini desteklemesinden dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Hüseyin Akay’a teşekkür ederek, desteklerinin tam olduğunu ifade ettiler. Toplantıda daha sonra Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Meclis Üyeleri’ne hitaben yaptığı konuşmasında, Kayseri Şeker çiftçilerinin üretimlerini daha rahat bir biçimde yapabilmeleri için her platformda gayret gösterdiklerini de dikkati çekerek şu görüşlere yer verdi: ‘’Bugünkü toplantının asıl teması özellikle temlik kullanılması ve elektrik faturalarının ödenmesi konusuydu. Çiftçilerimizden gelen talepler arasında elektrik faturaları önemli bir yer tutuyor. Bizde Kayseri Şeker olarak bu sıkıntının çözümü adına bir çalışma yaptık. Bilindiği üzere Vakıfbank’la işbirliğimiz de bu sene üçüncü yılımız. 3 yıl önce özellikle Kayseri Şekerle işbirliği yapmak için kendilerinden teklif gelmişti. Bu çerçevede Tarımkart uygulaması ile bir başlangıç yapılmıştı. Ve şimdi de yeni bir uygulama ile Vakıfbank, çiftçiye ve tarıma katkı sağlamak için özellikle Kayseri Şeker’e teklifte bulundular. Vakıfbank’ın bu teklifi özelikle temlik konusundaki kredi faizi konusu şu anda Türkiye’de hiçbir bankadan alınamayacak özellikte. Biliyorsunuz Ziraat Bankası’nın indirimli kredilerinden ÇKS kayıtlarında pancar yer almadığı için çiftçimiz faydalanamıyor. Bu şekilde olunca da başka türlü nasıl bir çözüm bulunabilir anlayışı içerisinde Vakıfbank indirimli olmasa da indirimli gibi bir krediyi bize teklif etmiş oldu. Ton başına 150 lira üzerinden bir temlik kullanma imkânı var dileyen kullanabilir. Yine Vakıfbank ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde çiftçilerimize elektrik faturalarını ödemeleri noktasında da iki seçenek sunduk.

Birincisi tek bir miktar kredi limiti tahsis edilmesi ve bunun faizi üzerinden de uygulama yapılması fatura geldikçe otomatik ödemenin yapılması. Bir diğeri de taksitli şekilde 5 aylık olarak aylık dilimler halinde bunun uygulanması. Buradaki tercih tamamen size ait biz orada bankayla sizin kullanabileceğiniz elektrik miktarı üzerinden değerlendirmeler yapılacak Vakıfbank’a bildirilecek ve istendiği takdirde faturalarınız bu şekilde karşılanmış olacak.

Kayseri Şeker’in tüm imkânları ve gücü çerçevesinde samimi ve iyi niyetli olarak karşılaşabileceğimiz tüm sorunlara çözümler bulmaya çalışıyoruz. Biz bir sorunla karşılaştığımız zaman onları halının altına süpürmüyor, bu sorunları nasıl çözeriz, nasıl makul bir şekilde çiftçimizi memnun ederiz diye kafa yoruyor ve bu doğrultuda elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Çiftçi meclisi toplantımızın da asıl amacı, sorunları dinlemek, çözüm yolları bulmaktır. Çiftçimizin her zaman yanında ve destekleyicisi olmaya devam edeceğiz’’ dedi. Kayseri Şeker