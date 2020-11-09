Çiftçi, Kültür’e atandı

Çiftçi’nin atama kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarakş, Yozgat Valiliğine gönderildi. Çiftçi, bugün Yozgat Valisi Ziya Polat ile yapacağı görüşmenin ardından, yeni görevine başlaması bekleniyor.

ORMANA ATAMA

Diğer Akdağmadeni Orman İşletme Müdür Yardımcısı da görevine başladı. Sinop Orman İşletme Müdürlüğünde İşletme Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İlyas Ay, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğüne Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, yeni görevine başlayan Akdağmadeni Orman İşletme Müdür Yardımcısı İlyas Ay’ı ziyaret ederek, görevinde başarılı olması temennisinde bulundu.