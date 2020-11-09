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Çiftçi, Kültür’e atandı

YOZGAT Valiliği Özel Kalem Müdürü Hüseyin Çiftçi, boş bulunan Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atandı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 00:47
Çiftçi, Kültür’e atandı

Çiftçi’nin atama kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarakş, Yozgat Valiliğine gönderildi. Çiftçi, bugün Yozgat Valisi Ziya Polat ile yapacağı görüşmenin ardından, yeni görevine başlaması bekleniyor.
ORMANA ATAMA
Diğer Akdağmadeni Orman İşletme Müdür Yardımcısı da görevine başladı. Sinop Orman İşletme Müdürlüğünde İşletme Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İlyas Ay, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğüne Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, yeni görevine başlayan Akdağmadeni Orman İşletme Müdür Yardımcısı İlyas Ay’ı ziyaret ederek, görevinde başarılı olması temennisinde bulundu. 

Son Güncelleme: 08.11.2020 19:48
Anahtar Kelimeler:
Kültür’e Atandıçiftçi
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