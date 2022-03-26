Çiftçi kalkınacak

DSİ Genel Müdürümüz Kaya Yıldız, DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden su, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturduğunu söyledi. Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetiklediğine vurgu yapan Yıldız, suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile olduğunun altını çizdi. Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suların başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olduğunu anlatan Yılıdı, ‘’Hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor. Bu bağlamda ülkemizde 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak milletimizin istifadesine sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir” dedi.

Yozgat’a son 19 yılda devasa su yapıları inşa ederek aziz milletin istifadesine sunduklarını belirten Yıldız, “Yozgat’ın münbit topraklarını su ile buluşturmak için yatırımlarımız hız kesmeden devam etmektedir. Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 19 yılda Yozgat’ta inşa edilen 25 sulama tesisi ile 201 Bin dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Yozgat’ta topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 147 Milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık.

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yozgat için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 4 adet sulama tesisi inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 4 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 108 bin 500 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Yozgat zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır.

‘YOZGAT’A 9 BARAJ VE 6 GÖLET KAZANDIRDIK’

İç Anadolu ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Yozgat’ta ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 106 adet Tesis ile 2 milyar 112 Milyon 215 Bin TL yatırım yaptık. Yozgat’ta son 19 yılda 9 baraj ve 6 gölet inşa ettik.

‘ÇİFTÇİMİZ KALKINACAK’

Diğer taraftan Yozgatlı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Yozgat’ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Bu kapsamda 6 barajın ve 1 göletin yapım çalışmaları devam etmektedir.

‘TAŞKIN RİSKİNİ AZALTIYORUZ’

Ayrıca; Yozgat İlinde taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 59 adet taşkın koruma tesisi ile 50 yerleşim yeri ve 22 bin 800 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 2 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir.

‘TOPRAĞIMIZ DAHA KIYMETLİ’

Son 19 yılda, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Yozgat’ta 5 adet iş tamamlanarak toplam 1 milyon 65 Bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Yozgat ilinde 79 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır” ifadelerini kullandı.

