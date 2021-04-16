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ÇiFTÇi iCRALIK OLDU!

Ali İhsan Yılmaz'ın üç yıl önce 800 ton şeker pancarını almayan şeker fabrikası, emektar çiftçiye faiziyle birlikte 12 bin 970 liralık icra takibi başlattı.

16 Nisan 2021 Cuma 00:36
ÇiFTÇi iCRALIK OLDU!

YERKÖY ilçesinin Küçüknefes köyünde çiftçilik yapan, 2018 yılında yağışlardan dolayı 200 dekar pancarını sökemeyen, şeker fabrikasının da alımı durdurmasıyla mağdur olan Ali İhsan Yılmaz isimli çiftçi, fabrikanın almadığı pancarlar yüzünden 200 bin lira zarar etti, cezaevine girdi ama borçtan kurtulamadı. Sözcü gazetesinden Batuhan Serim’in haberine göre, alım garantili şeker pancarını teslim almayan Çorum Şeker Fabrikası, 2018’den kalma üç yıllık borç için Ali İhsan Yılmaz'a, faiziyle birlikte 12 bin 970 liralık icra takibi başlattı. Duruma tepki gösteren çiftçi, ‘’Pancarı ektik, erken kapanmadan dolayı bizim pancarımızı tarlada çürüttüler, almadılar. Biz devletle sözleşme imzaladık mart ayında. Temmuz ayında ise fabrikalar satıldı. Dolayısıyla bize gelen bu borç, üç yıl önceki şeker pancarının tarlada kalmasından dolayı. Daha önce tarlada pancarım çürütüldüğü için herhangi bir pancar teslim edemediğimden dolayı bana gelen borç bu. Fabrikanın bana bu icra takibini başlatma hakkı kanunen yok. Çünkü sözleşme var. Sözleşmeden dolayı benim zararımı karşılamaları lazım, bu borçları da silmeleri lazım’’ dedi. Çiftçi Yılmaz, devletle imzaladıkları sözleşmeye göre sözleşmeli pancarın tarlada kalmayacağını, çiftçinin onu yetiştirmekle, geliştirmekle mükellef olduğunu, gerisini ise şeker fabrikasının halletmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, ‘’Sözleşme olmasına rağmen icra takibi başlatmalarına bir anlam veremiyorum. Çiftçinin tarlasında çalışması gerekirken icralarla uğraşması çok abes bir durum. Emeğe yazık, alın terine yazık’’ ifadelerini kullandı.

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ÇiFTÇi ICRALIK OLDU!
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