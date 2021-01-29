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Çiftçi gübre alamıyor!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, çiftçilerin kış sonrası ürün ekimine hazırlandığı dönemde fahiş zamlanan gübre fiyatlarını Meclis'te gündeme taşıdı.

29 Ocak 2021 Cuma 00:10
Çiftçi gübre alamıyor!

 Milletvekili Keven, TBMM Genel Kurul oturumunda söz alarak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ‘gübre fiyatlarına müdahale edecek misiniz?’ sorusunu yöneltti. Keven, ‘’Gübre fiyatlarının 3 bin lirayı bulması çiftçilerimizi zor duruma düşürmektedir. Dolar kuru 9 liralardan tekrar 7.40 lira seviyelerine gerilemesine rağmen gübre fiyatları aksine zamlandı’’ dedi. Keven, ithalata bağımlı bir tarım politikası gübreyi de ithalata mahkum ettiğini, çiftçiyi gübrenin yanına yetişemeyecek bir duruma getirdiğini anlattı. Keven, ‘’Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan'a soruyorum; gübre fiyatlarına ne zaman müdahale edeceksiniz? Çiftçi gübre alamayacak bir hâle geldi. Gübrenin yanına bile yaklaşamıyor. Bu zamların önüne ne zaman geçeceksiniz?” diye konuştu. 

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Çiftçi Gübre Alamıyor!
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