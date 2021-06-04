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ÇiFTÇi DESTEKLENSiN!

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM’de yaptığı konuşmasında, tarımsal üretimde ciddi yeri olan Yozgat’ta yaşanan kuraklıkta zarar gören çiftçilere destek verilmesini talep etti.

04 Haziran 2021 Cuma 00:51
ÇiFTÇi DESTEKLENSiN!

Kuraklık afetinin ülke genelinde ekonomiyi olumsuz etkilediğini söyleyen Keven, “Hasat zamanına borçlanılan tarım illerinde çiftçi borç yükünün altından nasıl kalkacağını düşünüyor. Traktörünün, biçerdöverinin haczedileceği endişesi taşıyor’’ dedi.  Keven, ciddi biçerdöver sayısına sahip olan Yerköy gibi ilçelerden Güneydoğu’ya giden biçercilerin elleri boş döndüğünü anlattı. Kuraklıktan dolayı iş yapamaz olduklarını kaydeden Keven, ‘’Bu insanların çoğu biçerdöverini banka kredisiyle ipotekli alıyor. Beklediği işi yapamayan biçerciler bu yılın taksitini nasıl ödeyecek? Buna bir çözüm üretilmeli. Sadece devlete olan, kamu bankalarına olan borç değil piyasaya olan, özel bankalara olan borçlar nasıl yapılandırılacak soruyorum. Çözüm kuraklıktan zarar görenlere faizsiz kredi desteği sunulmalı ve borçları da bir yıl değil 5 yıllık bir süreye ertelenmelidir. Bir kereliğine sicil affı çıkarılmalıdır. Traktör ve biçerdöver hacizleri durdurulmalıdır. Bekleyen destekleme ödemeleri hemen ödenmelidir’’ diye konuştu.
 

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ÇiFTÇi DESTEKLENSiN!
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