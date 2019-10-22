Çiftçi destek bekliyor

Milletvekili Keven, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal tarafından açıklanan 2020 bütçe açıklamasında tarıma ayrılan destekleme bütçesi her yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça düşük kaldı" dedi. Çiftçinin hakkını savunmaya devam edeceklerini belirten Keven, Tarım Kanunu'na göre 2020 yılı için tarımsal desteklemeye ayrılması gereken bütçenin milli gelirin en az yüzde biri olması gerektiğini bununda 51 milyar lira olduğunu hatırlattı. Keven, ‘’2020 bütçe teklifine göre bunun 22 milyar lira olacağı açıklandı. Yüzbinlerce çiftçinin sertifikalı tohum desteğini bile bir yıl geçmesine rağmen alamadığı bu sistemde çiftçinin hakkı olan milyarlarca lira faize ve yandaş müteahhitleri kurtarmaya harcanıyor! Sarayın bütçesine karşı biz halkın bütçesini savunmaya Meclis'te ve her alanda devam edeceğiz. Ancak çiftçilerimiz ve tarım örgütleri bu gasp edilen milyarlarca liraya karşı acil ses yükseltmelidir" diye konuştu.

