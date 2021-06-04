Çiftçi borçlarını erteleyin!



Yozgat Merkeze bağlı Kaşkışla Köyü Muhtarı Sadık Karabulut, Yozgat tarım ve Orman İl Müdürlüğüne verdiği dilekçesinde, 2020-2021 yılının ülkemizin büyük bir kısmında kurak geçtiğini, bu kuraklıktan çiftçilerin yoğun bir şekilde etkilendiğini kaydetti. Karabulut, ‘’Köyümüzün ekili bulunan arpa, buğday, mercimek, çekirdek, nohut, şeker pancarı gibi ürünler bu kuraklıktan etkilenmiştir. Ülkemizin tahıl ihtiyacını karşılamak için canla başla çalışan bu pandemi döneminde zor şartlarda üretim yapıp ülke ekonomisine katkı sunan köylülerimiz olumsuz yönde etkilenmiştir’’ dedi. Karabulut, devletten bu zor dönemde çiftçilere el uzatmasını da talep etti. Karabulut dilekçesinde , ‘’Karşılıksız dönüm başı hibe yardım, tohum yardımı, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi ve diğer zirai kredilerin faizsiz bir şekilde ötelenmesini köylülerim ve tüm çiftçiler adına talep ediyorum’’ ifadelerini kullandı.