Çiftçi, başkan oldu

Çiftçi, önümüzdeki üç yıl süreyle görevini sürdüreceği bildirildi. Çiftçi, 17 Ağustos 2006 tarihinde kurulan derneğin günümüze kadar, hem üye sayısı, hem de gerçekleştirilen faaliyetler açısından büyük bir ivme kazandığını söyledi. Çiftçi, Uyku Derneği’nin, bilimsel alanda gelişimine katkı sağlayacak şekilde hem hekim, hem teknisyen eğitimlerine devam ettiğini, aynı zamanda da ülkemizde Uyku Tıbbı konusunda politikaların geliştirilmesinde de öncü rol oynamakta olduğunu anlattı. Çiftçi, ‘’20 yıl önce ülkemizde bu alanla ilgili çalışan hekim sayısı çok sınırlı iken, Uyku-Der’in kurulmasıyla birlikte bu sayı gün geçtikçe arttı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uyku Bozukluğu kongreleriyle Uyku Tıbbı ile ilgili dünyadaki son gelişmeleri bu alanla ilgilenen hekimlerimizle paylaşıyoruz. Bu yıl 7’incisi düzenlenen Uyku Bozukluğu kongresiyle toplamda bin 500’e yakın hekime bu alanda eğitim vermiş olduk” dedi.

Uyku-Der Genel Başkanı Prof. Dr. Bülent Çiftçi üstlendikleri görev ile derneğin faaliyetlerini biraz daha ileriye taşıyarak, ülkemiz için fayda sağlayacak işler gerçekleştirebilmek istediklerini de sözlerine ekledi.

