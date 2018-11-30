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Çiçek’ten ziyaret

TBMM eski Başkanı hemşerimiz Cemil Çiçek, Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı ziyaret etti.

Çiçek’ten ziyaret

TBMM eski Başkanı hemşerimiz Cemil Çiçek, Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı ziyaret etti.

30 Kasım 2018 Cuma 07:00
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Çiçek’ten ziyaret

Cemil Çiçek’e eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, eski Vali Necati Çankaya, Türk İdareciler Derneği Başkanı Saffet Arıkan Bedük ve Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de eşlik etti. Ziyaretçilerini makamında ağırlayan Vali Kadir Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete teşekkür etti. Cemil Çiçek ise, Yozgat Valisi Kadir Çakır’a yeni görevinde başarı diledi.
 

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