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Çiçeklide iftar

Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Çiçekli köyünde, Muhtar Raif Dursun tarafından iftar programı düzenlendi.

19 Nisan 2022 Salı 00:39
Çiçeklide iftar

Köy halkının katıldığı iftar programında Kaymakam Ali Açıkgöz’de köylüler ile aynı sofrayı paylaşıp, orucunu açtı. İftar sonrası köylüler ile sohbet eden Kaymakam Açıkgöz, Çiçekli köyünün yakın bir zamana kadar belde belediyesi olduğunu hatırlattı. Nüfusun kalabalık olduğu köylerin başında geldiğine vurgu yapan Açıkgöz, ‘’Özellikle Avusturya başta olmak üzere gurbetçi yoğunluğu fazla olan köylerimizden biridir" dedi. 
Aşevi projesi, Afrika Saraykent Kardeşlik Kuyusu projesine en çok katkının Çiçekli köyünden geldiğini hatırlatan Açıkgöz, Çiçekli halkının cömert insanlarıyla yaşadığı güzel anının, hafızasında daima canlı kalacağını sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 18.04.2022 20:34
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