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Çiçekler dikiliyor

YOZGAT Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, park ve caddelerde çiçeklendirme çalışmalarına hız verdi.

Çiçekler dikiliyor

YOZGAT Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, park ve caddelerde çiçeklendirme çalışmalarına hız verdi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Çiçekler dikiliyor

Yozgat Belediyesi, ekipleri şehir merkezinde vatandaşların sıklıkla kullandığı caddelere, kaldırım ve yürüyüş yollarına çeşit çeşit çiçek dikiyor. Yozgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, şehrin temizlik ve düzeni kadar çevrenin de çok önemli olduğunu belirterek, “Cadde ve park alanlarında vatandaşlarımızın sıklıkla kullandıkları alanlarda çiçeklendirme çalışmalarımız tüm hızla devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu yaz da çiçek dikimleri yapıyoruz” dedi.

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