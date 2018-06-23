Çiçek ziyaret etti

Yozgat’ta 2006 ve 2010 yılları arasında görev yapan eski Yozgat Valisi Amir Çiçek, Yozgat’a gelerek Vali Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti. Yozgat Valiliği’nin yeni hükümet konağı binasını gezen Amir Çiçek, daha sonra Vali Yardımcısı Adem Yılmaz ve Vali Kemal Yurtnaç’ın konuğu oldu. Yozgat’ta yapımı tamamlanan yeni hükümet konağı binasını son derece modern ve vatandaşa hizmet noktasında verimli bulduğunu söyleyen Amir Çiçek, emeği geçenlere teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kemal Yurtnaç ise Çiçek’e Yozgat’ta yapımı devam eden diğer proje ve hizmetlerle ilgili bilgiler verdi.